E-commerce. Le Toulousain Paarly lève 4 millions d’euros

Paarly, spécialiste toulousain de la veille tarifaire pour les e-commerçants et les marques, a levé 4 millions d’euros auprès des fonds d’investissements locaux Irdi Capital Investissement et GSO Innovation (fonds régional de Crédit Agricole). Paarly avait réalisé une première levée de 400.000 euros en 2015.

La société revendique plus de cent-cinquante clients grands comptes comme L’Oréal, Total, Saint-Gobain, Sarenza ou encore Back Market. Le financement servira tant « au développement marketing et commercial en France et à l’export » qu’aux « efforts de R&D et développement produit ». L’entreprise prévoit de recruter une vingtaine de collaborateurs sur les douze prochains mois.