Dans le cadre du parcours régional Industrie du Futur, porté par la Région Occitanie et cofinancé par l’État, la CCI Toulouse Haute-Garonne et le réseau des CCI d’Occitanie organisent un Industry Tour 4.0, le 17 mars 2022, au sein de l’entreprise Fontes Refractories, à Revel. Cette visite se fera autour du thème : Comment rebondir vers une organisation compétitive, résiliente et performante ?

Au programme : présentation de l’activité de Fontes Refractories, qui produit des briques réfractaires façonnées et non-façonnées à destination de l’aluminium primaire, de l’industrie chimique et de l’habitat, et de ses objectifs prioritaires de transformation. La Région et l’agence Ad’Occ présenteront ensuite la phase 2 du dispositif régional Parcours Industrie du futur. Inscription gratuite et obligatoire en ligne.

Jeudi 17 mars 2022, de 8h30 à 12h00, au sein de l’entreprise Fontes Refractories, 33 route de Castres à Revel.

