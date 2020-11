Économie. Emmanuel Macron prévoit un déconfinement en trois dates

La tendance à la baisse des cas de contamination de Covid-19 entraîne l’exécutif à proposer un agenda de déconfinement progressif. Trois grandes dates serviront de repères :

28 novembre : réouverture des commerces

Samedi 28 novembre, tous les commerces et services du territoire sont autorisés à ouvrir et à accueillir du public, « suivant un protocole sanitaire strict ». La règle d’un client pour 8 m2 sera de rigueur dans les magasins. Le système des attestations reste en vigueur ; les promenades et activités physiques de plein air sont autorisées à raison de 3 heures par jour et dans un rayon de 20 kilomètres. Les activités extra-scolaires sont de même autorisées, tout comme les rassemblements de culte, dans la limite de trente personnes maximum. Un couvre-feu est mis en place de 21 heures à 7 heures.

15 décembre : réouverture des activités culturelles

Si le cap des 5000 contaminations par jour est atteint, la France entrera dans une nouvelle phase à partir du 15 décembre : le couvre-feu reste imposé de 21 heures à 7 heures, mais les salles de cinéma, les théâtres et les musées pourront rouvrir, là encore dans le respect des protocoles sanitaires, « avec un système d’horodatage pour les représentations en fin de journée ».

En revanche, les stations de ski resteront fermées jusqu’à la fin de l’année. Les rassemblements festifs et sur la voie publique resteront interdit. Le couvre-feu sera levé exceptionnellement pour les 24 et 31 décembre.

Le 20 janvier : réouverture des restaurants et salles de sport

Si le nombre de contaminations demeure en dessous des 5000 cas par jour, les restaurants, les bars et les salles de sport pourront enfin rouvrir, avec un couvre-feu maintenu de 22 heures à 7 heures, « si cela est possible ». Les cours dans les lycées pourront reprendre.

Restaurants : une aide pouvant atteindre 20% du chiffre d’affaires

À noter que les soutiens aux entreprises sont prolongés et même renforcés dans certains cas. Ainsi, les PGE, prêts garantis par l’État, sont décalés et de nouvelles exonérations de charges sont prévues pour les secteurs les plus touchés. Le fonds de solidarité est augmenté à 10.000 euros. Autre annonce marquante : « les établissements fermés administrativement (restaurants, bars, salles de sport, discothèques, etc.) se verront verser une aide équivalente à 20 % de leur chiffre d’affaires 2019 », si celle-ci est plus intéressante que les 10.000 euros par mois.

De nouvelles précisions sont attendues dans les jours prochains.

M.V.

Sur la photo : les commerces et services peuvent rouvrir à partir du 28 novembre. Crédits : Rémy Gabalda - ToulÉco.