Emmanuel Macron annonce la création de 200 brigades de gendarmerie

Le chef de l’Etat se rend à Tonneins (Lot-et-Garonne) ce lundi 2 octobre pour l’installation d’une nouvelle brigade de gendarmerie. Au total, 200 brigades fixes et mobiles ont été créées sur le territoire national, soit 2144 gendarmes supplémentaires, a annoncé Frédéric Rose, conseiller intérieur à la Sécurité. La liste détaillée des effectifs par département et les implantations de nouvelles brigades seront dévoilées lundi après-midi.

Deux types de brigades seront déployées : des brigades mobiles « d’environ six gendarmes », qui se déplaceront en camion dans les zones où la gendarmerie est difficilement accessible et des brigades fixes d’une dizaine de personnes. Les arbitrages ont été réalisés en fonction de « critères démographiques et géographiques, du niveau de délinquance mais aussi en prenant en compte l’expression d’un besoin par la population ou des élus », précise le cabinet présidentiel.

En parallèle, le gouvernement annonce que les brigades dédiées aux atteintes à l’environnement son en cours de construction. Elle auront notamment vocation à lutter contre les décharges sauvages.

Le gouvernement affirme avoir recruté 10.000 policiers et gendarmes pendant le premier quinquennat d’Emmanuel Macron et entend désormais « moderniser la police » pendant le second quinquennat, avec un effort budgétaire total de 15 milliards d’euros.