En Occitanie, Neurinnov teste un dispositif de pointe contre la paralysie des avant-bras

Restaurer des mouvements fonctionnels de main chez des patients ayant une paralysie complète des avant-bras. C’est l’innovation du projet Agilis, mené par les chercheurs et ingénieurs de l’Inria (Institut national de recherche en sciences et technologies du numérique) à Montpellier, en association avec Neurinnov, fabricant héraultais d’implants de neurostimulation, les chirurgiens de la clinique Saint-Jean Orthosud (Saint-Jean-de-Védas, Hérault) et une équipe clinique du Centre Bouffard-Vercelli, à Perpignan.

Le projet, au stade d’étude, consiste en une opération chirurgicale pour positionner deux électrodes autour des nerfs médian et radial juste au-dessus du coude, suivie de vingt-huit jours de tests avant que les électrodes ne soient retirées. « Deux participants aux tests, victimes d’une lésion complète de moelle épinière, ont pu saisir des objets de la vie courante pour la première fois depuis leur accident », indique l’Inria.

Plus spécifiquement, les électrodes enroulées autour des nerfs sont connectées à un stimulateur, non implanté, qui délivre des impulsions de courant de faible intensité. « Cela remplace les signaux nerveux normalement émis par le cerveau pour activer les muscles », explique l’Inria.

Un dispositif médical disponible à l’horizon 2025

Prochaine étape du projet, le lancement par Neurinnov d’une autre étude clinique avec trois ou quatre patients, en novembre, pour implanter l’électrode sur le nerf ulnaire, qui innerve aussi les muscles de l’avant-bras. Ce qui permettrait « d’aller plus loin dans la qualité et la précision du mouvement », confirme Christine Azevedo, directrice de recherche à l’Inria. La durée d’efficacité des impulsions électriques n’est pas encore évaluée et le patient doit « accepter de retomber dans la paralysie après l’essai », précise la directrice de recherche.

La société Neurinnov, en lien avec les équipes de recherche de l’Inria, travaille au développement d’un dispositif médical pour le rendre disponible à des premiers essais cliniques à l’horizon 2025. L’implantation du dispositif serait alors totale, avec des électrodes autour des nerfs, et le câble et le stimulateur positionnés à l’extérieur du corps. Des délais ralentis par la réglementation européenne « longue et exigeante », précise David Guiraud, directeur scientifique de Neurinnov.

Le 6 octobre, la prouesse médicale a été publiée dans la revue anglaise Nature Scientific Reports. « Cette validation par des pairs est une reconnaissance », relève Christine Azevedo. Dans le cadre de l’appel à projet européen EIC Pathfinder, le consortium vient de percevoir un financement de 2,9 millions d’euros.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Chirurgie de mise en place de l’électrode dans le cadre du projet Agilis. Crédit : Inria.