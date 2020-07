En Occitanie, forte baisse des transactions par carte bancaire pendant le confinement

L’Insee révèle qu’en Occitanie comme en France métropolitaine, les transactions par carte bancaire ont chuté dès la mise en place du confinement, la semaine du 16 mars. La baisse est de 38% en Occitanie par rapport à la même semaine en 2019 (- 41% au niveau national). Puis, de -56% et - 52% les deux semaines suivantes.

Dans un troisième temps, la diminution du montant des transaction a ralenti avec la réouverture de certains commerces et lieux de restauration (vente à emporter). À noter que les Hautes-Pyrénées, la Haute-Garonne et les Pyrénées Orientales sont les départements ou les transactions diminuent le plus. En cause : ces départements ont perdu de la population pendant le confinement,notamment une partie des étudiants qui sont partis se confiner dans leur familles, mais aussi des touristes.