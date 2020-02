En Occitanie, la filière aérospatiale reste dynamique mais peine à recruter

Un secteur porteur. C’est l’un des résultats de la dernière étude portant sur la filière aéronautique et spatiale dévoilée par l’Insee et le pôle de compétitivité Aerospace Valley. Pour réaliser cette enquête, un questionnaire a été envoyé à 2400 entreprises industrielles des régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine pour l’année 2018, hormis les grands donneurs d’ordres.

Résultat ? L’emploi et l’activité se portent bien. À elle seule, la filière emploie 159.000 salariés, dont 69% en Occitanie. « Notre industrie est une locomotive », se félicite Yann Barbaux, président du pôle de compétitivité Aerospace Valley. Une locomotive dopée par un carnet de commandes plein jusqu’en 2024 pour l’avionneur européen. Ce qui se traduit par la création de 4600 emplois, soit une hausse de 3% ( + 2,7 % en 2017). Les services (ingénierie et informatique) ont généré 2100 emplois supplémentaires, l’industrie (construction, métallurgie et équipements), 1200.

L’essentiel de l’emploi salarié se concentre dans la chaîne d’approvisionnement, qui regroupe les sous-traitants, les prestataires de services et les fournisseurs, avec 119.000 collaborateurs enregistrés toujours en 2018. La supply chain, dont le chiffre d’affaires atteint 16,6 milliards d’euros (+ 3,9 %), a permis la création de 3800 emplois supplémentaires.

Les prévisions pour 2019, selon les chefs d’entreprises interrogés, sont au beau fixe. Néanmoins, ceux qui sont inscrits dans l’aéronautique prévoient une accélération de l’activité en début d’année avant un ralentissement, sauf dans la maintenance. Alors que les prévisions du spatial annoncent le contraire.

Manque de candidats

Revers de la médaille, ce dynamisme de l’activité engendre un écueil : 90% des entreprises qui recrutent disent subir un manque de candidatures. Et quand les candidats étaient là, 70% des recruteurs n’ont pas trouvé les profils recherchés. "Il y a un problème d’attractivité de l’industrie en général mais aussi de certains territoires", avance Yann Barbaux. "Le pôle en est conscient. Les PME ne sont pas équipées pour anticiper. Or, il existe beaucoup d’initiatives mais il faut les rassembler, les partager".

Audrey Sommazi

Sur la photo : Airbus booste la filière. Ici, un l’A350-900 de la compagnie Aéroflot qui a commandé dix appareils comme celui-ci. Crédits Photo : Rémy Gabalda - ToulÉco.