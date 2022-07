Enercoop Midi-Pyrénées gratifiée du label Finansol

Enercoop Midi-Pyrénées a obtenu en juin 2022 la labellisation Finasol « de ses parts sociales et titres participatifs », après l’évaluation de la coopérative par un comité d’experts indépendants, se basant sur des critères de solidarité, de transparence et la promotion active des produits d’épargne solidaire. Ce label agit notamment comme une marque de confiance, qui confirme à l’épargnant « l’utilité sociale et environnementale de la coopérative ».

Créée en 2015, Enercoop Midi-Pyrénées est une coopérative d’électricité renouvelable qui agit pour la transition énergétique sur le territoire et développe ses propres moyens de production avec ses sociétaires. Au total, ce sont près de 2,3 millions d’euros d’épargne solidaire qui ont été collectés au 31 mars 2022 avec 4060 sociétaires solidaires à la même date.

Clément Perié