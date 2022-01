Énergies renouvelables. FHE Group lance un nouveau système connecté de stockage

Gérer l’intermittence entre les périodes de production et les périodes de consommation thermique des foyers. C’est l’objectif de FHE Group (Perpignan), spécialisé dans les solutions énergétiques des bâtiments, qui a développé Inelio, une nouvelle génération de pile thermique. « Elle permet de stocker l’énergie produite par un système d’énergie renouvelable (photovoltaïque, solaire hydride, solaire thermique, hydraulique…) pour la restituer sur les réseaux de chauffage et/ou d’eau chaude sanitaire », explique l’entreprise dans un communiqué.

Inelio permet d’atteindre 100 % d’autoconsommation et de couvrir les besoins thermiques d’un site de manière autonome et gratuite. La technologie se base sur un système de sorption : l’énergie stockée est transformée en chaleur, pour fournir de l’énergie thermique pour les réseaux de chauffage ou d’eau chaude des bâtis. « La consommation d’un site peut être considérablement réduite - jusqu’à 80 % - avec cette technologie », précise Jonathan Laloum, cofondateur et directeur commercial. Cela aura nécessité six ans de recherche et développement et 10 millions d’euros d’investissement.

Des partenariats en Italie, Belgique, Allemagne et Suisse

FHE Group a pour objectif de produire 400 batteries thermochimiques par mois, avec pour cible le marché de la construction neuve, la rénovation des maisons individuelles et les sites industriels. « Notre chiffre d’affaires devrait passer de 10 à environ 30 millions d’euros en 2022 », explique Jonathan Laloum. Concernant l’international, plusieurs partenariats ont été signés, notamment en Allemagne, Belgique, Suisse et Italie, passant la part du chiffre d’affaires de l’export de 10 à 30 %.

Avec dix ans d’expérience et plus de 34.000 foyers utilisant ses solutions connectées (optimisations d’autoconsommation, régulation de température, automatisations…), FHE Group emploie soixante-dix ingénieurs (cinquante à Perpignan, vingt au Maroc). Regroupant un père et ses deux fils, autour de la valorisation de leur savoir-faire au service de l’intelligence énergétique, l’entreprise prévoit près de quarante recrutements en 2022, sur des profils variés (ingénierie électronique, création de logiciel, électronique, programmation, etc.).

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Le système de stockage connecté d’énergie Inelio, mis au point par FHE Group pour le secteur du bâtiment. Crédit : DR.