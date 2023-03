Espace Façades fait des dons à plusieurs associations de Haute-Garonne

Espace Façades, spécialiste haut-garonnais de la rénovation de façades de maisons individuelles et petits collectifs, a remis le mois dernier, 3500 euros à l’Ehpad Edenis, situé à Muret (31). Ce don permettra à l’établissement d’installer un dispositif audiovisuel pour la diffusion de films, concerts ou encore quizz pour ses résidents. Espace Façades est le distributeur applicateur en Haute-Garonne de Vertikal, marque française de revêtements extérieurs destinés au ravalement et à la rénovation de façades des maisons individuelles et autres types de bâtiments. Le don se fait d’ailleurs au travers de l’association « Une façade sur la Vie », créée par le groupement d’entreprises Vertikal, dont Espace Façades est membre.

En plus de cette action, l’entreprise toulousaine s’engage également pour la cause animale et vient de verser, en son nom propre, 3000 euros à l’association Les Trois Dindes pour la construction d’une infirmerie. Cette structure vient en aide aux animaux non-domestiques près de Montauban (82).