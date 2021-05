Bâtiment. La croissance au rendez-vous pour le réseau de franchises toulousain Vertikal

Pour la petite histoire, c’est une mauvaise expérience personnelle sur le chantier de sa propre maison qui a convaincu en 1995 Christian Badia, alors cadre dans une maison d’édition, de se reconvertir dans le bâtiment. « Je me suis intéressé au métier de façadier et j’ai créé Espace Façades, qui est devenue depuis l’entreprise fondatrice du réseau Vertikal. Au moment de développer mon activité, j’ai opté pour un système de franchises avec, pourquoi pas, un réseau qui permette aux gens en reconversion comme moi de se lancer dans le secteur. »

Mais avant de créer son réseau, Christian Badia décide de créer une gamme de produits spécifiques. « J’ai conclu un partenariat avec le fabricant local Reca, pour établir un cahier des charges, développer une gamme de revêtements de façades haut de gamme et déposer une marque destinée uniquement à la rénovation de maisons individuelles et de petits collectifs ».

Le dirigeant, qui a aussi le statut de fabricant, compte aujourd’hui trente concessionnaires partenaires exclusifs, tous formés à la mise en oeuvre de ses produits.

Croissance à deux chiffres et nouveaux adhérents

En 2020, alors que le secteur du bâtiment traverse un premier semestre difficile en raison de la pandémie, le réseau Vertikal n’a, lui, pas connu la crise. « Au contraire, notre chiffre d’affaires a progressé de 34%. Il est passé de 970.000 euros en 2019 à 1,3 million d’euros en 2020. De même, 85% des franchisés ont vu leur chiffre d’affaires progresser sur la même période et nous avons même accueilli sept nouveaux adhérents », mesure le patron. Une bonne santé que le gérant explique notamment par l’engouement des Français pour les travaux de second œuvre, la rénovation et l’amélioration de leur habitat.

Prochain objectif ? « Poursuivre notre développement à travers la France, mais pas à tous prix ! Je réalise des études de marché car je garantie à chacun de mes adhérents une zone d’activité exclusive avec à la clé 80.000 chantiers. » Les prochaines régions identifiées pour déployer le réseau sont les villes d’Angers, d’Orléans et, globalement, la façade Atlantique, la région Grand Est et, enfin, la partie Sud-Est avec les départements du Gard, des Alpes-Maritimes et du Vaucluse.

Béatrice Girard

Sur la photo : Depuis Toulouse, Christian Badia, déploie le réseau de franchises de rénovation de façades Vertikal dans toute la France. Crédit : Hélène Ressayres - ToulÉco.