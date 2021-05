Commerces. Fabrique de Styles ouvre une boutique à Toulouse Saint-Orens

L’enseigne de décoration Fabrique de Styles installe son cinquième magasin à Toulouse Saint-Orens. Sur 1600 mètres carrés, les clients pourront retrouver des produits très divers (déco, art de la table, épicerie, plantes, produits d’entretien, etc.) issues de marques françaises ou européennes. La zone dédiée aux meubles fait 400 mètres carrés. On peut notamment y commander des canapés, fabriqués sur demande et livrés en moins de six semaines.

L’entreprise est née il y a deux ans à Bordeaux, où se situe son siège social. Dirigée par Quentin Forzy, elle a enregistré un chiffre d’affaires de 1,12 million d’euros en 2019. Des boutiques ont ouvert depuis à Rennes, Nantes et Thionville. La boutique toulousaine est située dans la zone d’activité le Champs Pinsons à la place de l’ancien Kiabi. L’enseigne propose une centaine de marques et environ 120.000 produits.