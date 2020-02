Toulouse. Fin des travaux pour la clinique Médipôle Garonne

Démarrés en octobre 2018, les travaux d’agrandissement de la clinique Médipôle Garonne à Toulouse sont arrivés à leur terme. 5000 m² supplémentaires ont été construits comprenant notamment six blocs opératoires et de nouveaux locaux de consultations.

Adhérente aux réseaux des cliniques indépendantes Clinavenir et Santé Cité, Médipôle Garonne a ouvert en 2010 et a accueilli 25.000 patients en 2019. Le projet architectural a été confié au cabinet Kardham Cardete et Huet Architecture, et a représenté un investissement de 15 millions d’euros.

« Désormais, Médipôle Garonne dispose de dix-neuf salles en activité, avec la possibilité de passer à vingt-et-une dès que nécessaire. Au rez-de-chaussée, un nouveau plateau de consultations a été installé permettant l’accueil d’une vingtaine de consultations. Au sous-sol, les flux logistiques et les locaux techniques ont totalement été revus. La pharmacie et la stérilisation ont déménagé dans des locaux plus vastes », indique la clinique.

Le fonctionnement de Médipôle Garonne repose majoritairement sur son activité de chirurgie orthopédique et traumatologique, en particulier dans le domaine de la prise en charge du sportif.