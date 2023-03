Francois Gemenne, Giec : « Passer d’une approche quantitative à une vision qualitative du progrès »

François Gemenne, quand on parle de réchauffement climatique à des entrepreneurs en 2023, quel est l’objectif ?

L’urgence n’est plus tellement d’alerter de la véracité des changements climatiques. À part si l’on vit dans une grotte, on en a conscience. Aujourd’hui, nous sommes dans une phase différente. La question est de savoir ce que, désormais, nous pouvons faire. Comment éteindre l’incendie ? Il y a un grand besoin d’avoir des directions, d’expliquer quels sont les outils, les leviers d’actions concrets. Il faut faire comprendre aux chefs d’entreprise pourquoi c’est dans leur intérêt de changer d’approche. Beaucoup voient encore trop souvent la lutte contre le changement climatique comme une contrainte. Un levier très important, c’est la trajectoire. Il faut démontrer comment un objectif qui apparaît vague à moyen et long terme peut se décliner en objectifs plus immédiats qui peuvent créer un vrai projet entrepreneurial. Et puis, il y a une série de leviers spécifiques selon les secteurs d’activité.

Il va falloir que certaines industries renoncent à leurs activités les plus polluantes, les moins écologiques ?

C’est certain. C’est un enjeu, en particulier dans le secteur aéronautique. Si nous voulons que la mobilité soit accessible à tous et en même temps décarbonée, il sera nécessaire de réduire les capacités de mobilité. Certains modes de transports vont être repensés. Il faudra notamment arrêter l’utilisation de l’avion pour les courtes distances. Dans l’aéronautique, il y a des enjeux de recherche et d’innovation très importants mais il faut surtout questionner l’intermodalité (avec le train, la route, etc.). Et aussi imaginer différemment la façon dont sont faits les aéroports, les plans de vol, etc. Le modèle économique de l’aérien va devoir évoluer de toute manière face, notamment, à la taxation du kérosène ou la baisse de certaines subventions.

Ne faut-il pas pousser les chefs d’entreprises à réinventer leurs imaginaires ? Face aux conséquences du réchauffement climatiques telles que décrites par les rapports du Giec, l’idée “d’une croissance verte” n’apparaît-elle pas comme un leurre ?

La question du récit est très importante. il faut savoir ce que l’on veut. Faut-il définir la croissance uniquement en termes de chiffre d’affaires, de PIB, de coûts et des bénéfices ? Ou décide-t-on de prendre davantage en compte le bien-être social et environnemental ? La notion de progrès, par exemple, au lieu de la définir "en plus", il faut la définir "en mieux". Il faut passer d’une approche quantitative à une vision qualitative. La grande question est de redéfinir les grands concepts sur lesquels nos démocraties sont fondées. Toutes nos sociétés se sont développées autour de l’exploitation des énergies fossiles. Il faut donc totalement les réinventer à l’aune de la décarbonation. C’est le grand défi politique actuel.

On manque aujourd’hui de lieux pour délibérer de façon sereine de transition écologique...

Aujourd’hui, il y a effectivement une polarisation très forte, idéologique sur ce sujet. On est pour ou contre, allié ou adversaire. Je crois que tout cela est très néfaste à la nécessaire transformation écologique. Il faut réfléchir désormais à comment faire naître du consensus social. Car, sinon, on se condamne à une guerre des tranchées et à de l’immobilisme. C’est ce que l’on voit actuellement avec les mégabassines de Sainte-Soline. Il va falloir construire un grand récit écologique qui nous embarque tous. Autrement, les tensions vont continuer à se développer.

Agir prioritairement à l’échelon local n’est-il pas la solution ?

Je pense que les deux échelons qui vont être déterminants à l’avenir seront le très local et le global. Le local, car les citoyens sont davantage en prise avec certaines décisions concrètes qui seront appliquées. Mais aussi le global, car le climat est particulièrement impacté par des choix faits au niveau international. La souveraineté climatique est largement une chimère. Pour le moment, nous sommes très centrés sur le national mais je ne ne suis pas persuadé que ce soit le plus pertinent pour l’avenir de réfléchir ainsi. Un monde replié sur ses frontières, c’est le contraire de ce qu’il faut atteindre. Une planète décarbonée nécessite un monde très ouvert.

Propos recueillis par Matthias Hardoy

Sur la photo : François Gemenne est notamment professeur à l’Institut d’études politiques de Paris et directeur de l’Observatoire Hugo dédié aux migrations environnementales à l’Université de Liège. Crédit : Philippe Matsas – Leextra – éditions Fayard.