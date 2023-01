Frédéric Rolland, nouveau président du bureau toulousain de Cobaty

Le bureau toulousain de la Fédération internationale de la construction, de l’urbanisme et de l’environnement Cobaty s’est choisi un nouveau président en la personne de Frédéric Rolland, qui succède à Philippe Grenier. Âgé de 47 ans, Frédéric Rolland dirige la délégation marché d’affaires de la communication externe sur les régions Occitanie et Nouvelle-Aquitaine pour GRDF.

Cobaty regroupe des dirigeants de plusieurs pays dont l’activité est concernée par l’acte de bâtir, l’urbanisme ou l’environnement. La singularité de la fédération repose sur la diversité des professions représentées (de l’architecte à l’avocat, de l’ingénieur au notaire, de l’entrepreneur au banquier ou du promoteur au géomètre).

Avec 102 membres, le bureau de Toulouse est le plus important d’Occitanie et l’un des plus grands en France. À noter que le prochain congrès fédéral de Cobaty se tiendra cette année, du 15 au 17 juin, à Montpellier.