Futurapolis Santé : les dernières découvertes de la science présentées à Montpellier

Rythmée par des rencontres, des débats et démonstrations sur la santé, la 5e édition du Futurapolis Santé se tiendra les 15, 16 et 17 octobre à l’Opéra Comédie à Montpellier. « Notre ville est le bon endroit pour parler de santé, avec 32.000 étudiants en santé, sciences et technologies, sa faculté de médecine qui célèbre ses 800 ans, la plus ancienne au monde, l’I-Site Muse qui concentre dix-neuf institutions du secteur », énumère Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole.

À l’heure où la crise sanitaire a mis en exergue l’interdépendance de la France dans le secteur de la recherche et de la production médicamenteuse, le salon Futurapolis Santé fera le point sur les dernières percées, les dernières découvertes, et les nouveaux espoirs permis par la science. Les trois journées permettront d’aborder le sujet des seniors avec la table ronde "Le grand espoir du grand âge", l’étude des écosystèmes et de la biodiversité sur la santé, les perturbateurs endocriniens et le sujet de l’ARN messager. « Le salon parlera également de l’alimentation bio et de la viande ‘en culture’, de la qualité de l’air et de la sensibilisation au vert », ajoute Anne Jeanblanc, responsable éditoriale de Futurapolis Santé. Organisé par Le Point, Futurapolis Santé est accompagné de deux partenaires académiques que sont l’Inserm et le CHU de Montpellier.

Le projet Med Vallée et ses filières d’excellence

L’occasion également de présenter le projet Med Vallée, à Montpellier. « Cet automne, nous lancerons officiellement ce projet qui va créer un pôle de classe mondiale autour de la santé, l’environnement et l’agroécologie », projette Michaël Delafosse. Ce futur pôle devrait fédérer les acteurs des écosystèmes de la recherche, de l’enseignement supérieur et des entreprises pour créer une dynamique dans le secteur.

Le projet sera présenté aux acteurs économiques du territoire, avec l’État et la Région Occitanie. « En présentant le projet Med Vallée au dirigeant de Sanofi, ils m’ont assuré conforter les stratégies d’investissement sur le territoire, et pas uniquement sur la recherche mais vers la population également », ajoute Michaël Delafosse. Selon lui, plusieurs combats sont à mener, faisant part du contrat local de santé sur lequel la ville travaille actuellement pour construire une stratégie de santé et répondre aux enjeux du territoire. « Même dans les grandes métropoles, il y a des déserts médicaux », conclut-il.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Etienne Gernelle, directeur du Point et Michaël Delafosse, maire de Montpellier et président de Montpellier Méditerranée Métropole lors de la présentation de Futurapolis Montpellier. Crédit : DR.