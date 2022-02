Galia Gestion ouvre un bureau à Toulouse

La société de capital-investissement Galia Gestion, dont le siège est situé à Bordeaux, ouvre un bureau à Toulouse. Il sera dirigé par André Debet, qui a rejoint la société fin 2021. Il a occupé pendant sept ans le poste d’investisseur au sein de la société d’investissement iXO Private Equity.

Créée en 2002, Galia Gestion est adossée au groupe BPCE (organe central commun à la Banque Populaire et à la Caisse d’Épargne française). La société serait actionnaire de cinquante entreprises et revendique d’investir des montants compris entre 1 et 10 millions d’euros. Elle aurait réalisé plus de 250 opérations depuis sa création.