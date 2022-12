Gard. Un Village des entreprises en projet pour pallier les pénuries de main-d’œuvre

Anticiper une possible pénurie de compétences sur le territoire. C’est le principal objectif des chefs d’entreprise du Gard rhodanien qui portent le projet de Village des entreprises, soutenu par la CCI du Gard. Le lieu devrait regrouper des structures de formation professionnelle (apprentissage, cycle continu, transition professionnelle, handicap, transition écologique) pour les métiers de la logistique, de l’agroalimentaire, de la mécanique, etc., ainsi qu’un service d’accompagnement aux apprenants et des structures d’accueil pour les entreprises. « Nous estimons un budget aux alentours des 12 millions d’euros, pour une capacité d’accueil entre 150 et 250 personnes », indique Thierry Vézinet, directeur de Fouré Lagadec, à Laudun-l’Ardoise (Gard), spécialisée dans la maintenance, les fabrications et travaux dans les métiers de la mécanique, tuyauteries et ensemble mécano-soudés, et président du groupement d’entreprises Port-L’Ardoise.

Pour rendre l’entreprise attractive et coller au plus près des nouvelles attentes des salariés et étudiants, une offre complète de logements et de services est envisagée. Ainsi, le projet pourrait accueillir plusieurs espaces dédiés à la restauration, au coworking, à l’événementiel, mais compter aussi une crèche, une conciergerie et des bureaux pour les entreprises. Aussi, pour garantir un accès aux transports, le projet pourrait s’implanter à 100 mètres de la gare TER, dont la réouverture est prévue par la Région Occitanie en 2024.

Un projet au cœur d’une zone d’activité

Un besoin urgent et identifié sur un territoire orienté vers une industrie nucléaire historique où les compétences technologiques sont fortes, avec les sites du CEA Marcoule et Tricastin et les projets de nouveaux réacteurs nucléaires annoncés par Macron. « Nous avons de nombreuses demandes de clients ou des marchés et avons du mal à répondre, faute de personnel qualifié », ajoute Thierry Vézinet, qui rappelle la difficulté de retenir les jeunes sur le territoire, par manque de formation qualifiante. « Généralement, les jeunes quittent le territoire pour se former et ne reviennent pas. Dans cinq ans, notre territoire sera en pénurie de compétences », annonce-t-il.

Le Village des entreprises prendrait place sur un terrain de 9300 m2, au cœur du projet de zone commerciale porté par la Société d’aménagement et d’équipement du Gard (Segard) pour la relocalisation des commerces du centre-ville. La Segard étudie actuellement la viabilité du projet de Village. « Nous prévoyons de réunir des partenaires financiers publics et privés d’ici à fin 2023 », précise Thierry Vézinet.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur la photo : Le projet de Village des entreprises, soutenu par la CCI du Gard. Crédit : DR.