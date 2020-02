Garonne Fruits, un distributeur qui a la pêche

Avec près de 25.000 tonnes de fruits et légumes gérées dans les 8000 m2 de la base d’Eurocentre, Garonne Fruits s’est imposée comme un acteur important du secteur en Midi-Pyrénées. L’enseigne dispose également d’un dépôt secondaire de 1 000 m2 à Tarbes pour alimenter les Pyrénées. Né en 2011 de la fu­sion de plusieurs grossistes toulou­sains rachetés par le réseau breton Le Saint, la structure est gérée par Christophe Delbouis.

« En mars dernier, l’activité Garonne Marée a été intégrée à Sobomar, Garonne Volailles à la marque Estiveau, deux filiales du groupe Le Saint », précise-t-il. L’entité Roucaud Marché, rachetée en 2013, assure quant à elle la présence du groupe au sein du MIN de Toulouse, l’emblématique marché de gros de la Ville rose. Au to­tal, les quatre activités rassemblent plus de 170 personnes et réalisent un chiffre d’affaires cumulé de près de 50 millions d’euros, dans lequel Garonne Fruits pèse environ 30 millions d’euros. « 38 % de l’activité de Garonne Fruits se fait en grande distribution, avec plus de 400 clients, et pas loin de 50 % en restauration hors domicile, secteur où nous comptons plus de 1 700 clients », indique Christophe Delbouis.

For­tement ancrée dans le territoire, grâce notamment à sa proximité avec les différents producteurs lo­caux, Garonne Fruits soutient naturellement le TFC, un club lui aussi attaché à sa région. « Le football est très important pour le groupe Le Saint, puisque Denis Le Saint, l’un des deux frères dirigeants, est président du Stade Brestois depuis 2016, ajoute le directeur de Garonne Fruits. Soutenir le TFC s’inscrit dans la même logique. » Le réseau Le Saint affiche un chiffre d’affaires de 361 millions d’euros et traite plus de 200 000 tonnes de marchandise par an.