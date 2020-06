Grand Sud Ouest Capital étoffe son équipe d’investissement à Toulouse et Bordeaux

Grand Sud Ouest Capital, filiale de capital investissement des cinq Caisses régionales de Crédit Agricole du Sud-Ouest, accueille deux nouveaux collaborateurs : Cyril Laugier à Bordeaux et Grégoire Torralba à Toulouse, tous deux nommés directeurs de participations.

Cyril Laugier a rejoint l’équipe de Grand Sud Ouest Capital à Bordeaux début mars, après dix ans d’expérience en capital investissement en tant qu’analyste puis directeur de participations, au sein de fonds régionaux du Sud-Ouest. Il est nommé directeur de participations et accompagne principalement les entreprises sur l’Aquitaine.

Basé à Toulouse, Grégoire Torralba a rejoint l’équipe en avril 2020, en tant que directeur de participations. Son arrivée permet de renforcer la présence de Grand Sud Ouest Capital sur ce territoire. Il a débuté sa carrière en capital investissement au sein de M Capital Partners avant de rejoindre, en 2014, la branche Private Equity du Groupe Meeschaert et d’y réaliser une trentaine d’opérations de prise de participations. En 2018, il cofonde une société de M&A Small-Cap entre Paris et Toulouse et réalise à ce titre une dizaine d’opérations. Grégoire Torralba est diplômé de

l’ESC Toulouse et de l’UT1 Capitole (Droit des Affaires).

Grand Sud-Ouest Capital est une SA au capital de 40 millions d’euros implantée à Bordeaux et à Toulouse. Cette société de capital investissement gère environ 100 millions d’euros pour soixante-quinze participations actives. Depuis sa création, il y a vingt-cinq ans, Grand Sud Ouest Capital a accompagné plus de 200 entreprises régionales.