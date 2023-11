Grégory Benoist, DPD France : « Les Français sont devenus des pros du e-commerce »

Grégory Benoist, d’où vient DPD Toulouse ?

Nous faisons partie de Geopost, qui est le premier réseau de livraison de colis en Europe. Nous comptons soixante-huit agences dans toute la France, cinq centres de tri et nous traitons 400.000 colis chaque jour. Nous avons trente-six collaborateurs et réalisons quatre-vingt-dix tournées de livraison, dont vingt-deux en électrique. Nous livrons 9000 colis par jour et en expédions presque autant.

Avez-vous une spécificité en local ?

Nous comptons en effet beaucoup de références de e-commerçants parmi nos clients. Nous avons historiquement une expertise particulière dans le relais et la vente à distance, ce qui fait que nous avons développé une certaine appétence pour le sujet. Toulouse sert souvent de site pilote quand il s’agit de tester de nouveaux services.

Sur quels nouveaux usages réfléchissez-vous ?

Actuellement, nous travaillons sur le « out of home ». C’est la capacité à fournir des points de livraisons en dehors du domicile. Cela peut être derrière la maison, dans le jardin, chez un voisin d’immeuble ou encore dans des consignes adaptées. Le client peut par exemple nous envoyer une photo de l’endroit où il souhaite que l’on dépose le colis dans son espace livraison. Cette tendance se développe de plus en plus.

Comment expliquer cette évolution ?

Depuis la crise Covid, les Français ont pris l’habitude de se faire livrer à domicile. C’est devenu la solution premium. Mais depuis la reprise, nous sommes de moins en moins à la maison. D’où l’expansion des points relais, qui correspond à une réelle demande. Ceux-ci ne sont pas non plus extensibles. Les différents transporteurs se livrent donc une véritable bataille sur ces emplacements.

Et qu’en pense le consommateur ?

Toujours depuis le Covid, les Français sont devenus des pros de l’achat en e-commerce. Ils ont de l’expérience et ils repoussent toujours un peu plus leurs attentes et leurs exigences. Ils veulent du choix, de la rapidité, de la souplesse... Ils veulent que la livraison du colis soit adaptée à leur organisation personnelle et à leur emploi du temps. Et, en plus, ils veulent les mêmes services que dans les boutiques physiques.

Par exemple ?

Par exemple, sur le côté fidélisation client. C’est très net : ils attendent des cadeaux pour leur anniversaire, des remises dédiées, etc. Ce sont des offres que l’on retrouve surtout en magasin. L’autre tendance, c’est le marché de la seconde main.

Propos recueillis par M.V.

Sur la photo : Grégory Benoist, responsable du développement e-commerce chez DPD France, lors de l’édition 2023 des Rencontres We Commerce organisées par Projet X en partenariat avec ToulÉco et la Fédéo. Crédits : M.V. - ToulÉco.