Grégory Mayeur nommé directeur général de Satys Services

Grégory Mayeur, 48 ans, vient d’être nommé directeur général de Satys Services, la business unit du groupe toulousain dédiée à la peinture, à l’étanchéité des aéronefs neufs ou « aftermarket » et au traitement de surface.

Diplômé de l’Estaca, l’École supérieure des techniques aéronautiques et de construction automobile, Grégory Mayeur a effectué l’essentiel de son parcours professionnel dans l’industrie. Au sein d’entreprises telles que Labinal, Snecma, Turbomeca et Safran, il a assuré des fonctions de directeur de sites puis de directeur général de business units. À la tête de Satys Services, Grégory Mayeur succède à Fabien Roualdes qui assurait les responsabilités de directeur général du groupe avant de quitter l’entreprise.

Rappelons que Satys est basé à Blagnac et présent dans quatorze pays. Le groupe, qui réalise en 2019 un chiffre d’affaires de 255 millions d’euros et compte plus de 3000 salariés, est présidé par Christophe Cador.