Guichet unique : face à la grogne, Bercy fait machine arrière et relance Infogreffe

Depuis le 1er janvier 2023, le portail Infogreffe avait cédé sa place au Guichet unique. La nouvelle plateforme chapeautée par l’Inpi est dès lors devenue le passage obligatoire de toutes les formalités d’entreprises : créations, modifications ou cessations d’activité et dépôt des comptes annuels. Mais face au tollé général, Bercy fait machine arrière : jeudi 16 février, via un communiqué diffusé sur leur site internet, le ministère de l’Economie et des finances annonce « des améliorations au guichet unique des formalités ». Une formule timide pour dévoiler un retour inespéré - bien que partiel et temporaire - à l’ancien système.

Des dysfonctionnements en pagaille

Car la plateforme d’Infogreffe est de nouveau opérationnelle depuis ce lundi 20 février. Un soulagement pour tous les formalistes, qui s’arrachaient les cheveux depuis presque deux mois : questions impossibles, formulations incompréhensibles, lenteurs, bugs récurrents, dossiers jamais transmis aux greffes, interlocuteurs aux abonnés absents... Chez les professionnels du chiffre et du droit, le guichet unique avait fait d’emblée l’unanimité. Contre lui.

Cécile de Saint Michel, présidente du Conseil national de l’ordre des experts-comptables, réclamait depuis plusieurs semaines la réactivation temporaire d’Infogreffe pour permettre à l’Inpi de « réaliser les développements nécessaires au bon fonctionnement du guichet unique ». Dans une lettre à la profession envoyée vendredi soir, elle mentionne que « cette plateforme, lancée dans la précipitation, n’était pas totalement opérationnelle malgré les nombreux avertissements précédant sa mise en place ». La présidente souligne que « plus de 1300 difficultés » ont été remontées au Conseil national, qui les a bien transmis à la mission interministérielle ainsi qu’à l’Inpi.

Infogreffe pour les modifications et les cessions, les créations restent au Guichet unique

De son côté, Bercy reconnaît que « si les créations d’entreprises se déroulent dans de bonnes conditions, les modalités de modification et de cessation ont pu rencontrer des dysfonctionnements », et a donc pris des « mesures ciblées » pour préserver l’activité économique : des « travaux informatiques », l’autorisation de recourir au papier en alternative à la voie dématérialisée pour certaines formalités, et enfin la réouverture jusqu’au 30 juin du site www.infogreffe.fr, qui « pourrait concerner jusqu’à 15 % du flux total de formalités ». Les modifications et les cessations de sociétés commerciales, artisanales ou agricoles peuvent de nouveau être déclarées sur l’ancienne plateforme. Quant aux autres formalités, créations d’entreprises et dépôts dématérialisés des comptes annuels, elles restent à effectuer sur l’Inpi. Une demi-victoire pour la présidente des experts-comptables qui, si elle se réjouit de cette avancée, précise également qu’elle a immédiatement réitéré son souhait d’obtenir une relance « complète » des formalités sur Infogreffe.

De son côté, le ministère promet d’initier rapidement « un important travail de suivi et de renforcement de la satisfaction client et du parcours de l’usager » pour « finaliser dans les meilleures conditions le fonctionnement pérenne du guichet unique ». Selon les chiffres du gouvernement, depuis son ouverture, le guichet unique a enregistré près de 266.000 formalités, dont 145.000 créations, 85.000 modifications et 36.000 cessations.

Marie-Dominique Lacour

Sur la photo : Situé à Bercy, le ministère de l’Economie et des Finances a décidé de relancer provisoirement le service Infogreffe . Crédit : F. Romero - Creative Commons .