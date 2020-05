Harmonie Mutuelle met en place un Plan de Solidarité face au Covid-19 avec une enveloppe de plus de 150 millions d’euros

Harmonie Mutuelle, première mutuelle santé de France, met en place un Plan de Solidarité, avec des aides exceptionnelles, face au Covid-19 à destination de ses adhérents, collaborateurs, entrepreneurs et entreprises clientes.

Une mutuelle solidaire et proche de ses adhérents

Pour faire face à cette situation d’urgence sanitaire inédite, Harmonie Mutuelle informe, écoute et soutient ses adhérents, notamment les plus fragiles :

Avec son service MesDocteurs (une solution du Groupe VYV), Harmonie Mutuelle a encouragé le recours à la téléconsultation. Les demandes de téléconsultation ont été multipliées par six au quotidien depuis dix jours. Un parcours dédié au Covid-19 a été mis en place pour lever rapidement le doute en cas de suspicion. Les cas de suspicions COVID-19 post diagnostic du médecin représentent 6.25 % des téléconsultations.

% des téléconsultations. En mobilisant ses collaborateurs et ses élus dans le cadre d’un plan de contacts d’accompagnement vers ses adhérents de plus de 60 ans qui souffrent le plus d’isolement.

En renforçant l’action sociale avec des appels de soutien aux adhérents les plus vulnérables, et la continuité des commissions d’action sociale.

« Dans ces circonstances exceptionnelles, chaque jour, Harmonie mutuelle s’adapte, invente pour apporter à ses adhérents les protections nécessaires, les solutions aux difficultés économiques ou sociales qu’ils peuvent rencontrer et accompagner les initiatives d’entraides. Nous sommes tous, chacun à son niveau, acteur de la protection des autres », explique Stéphane Junique, président d’Harmonie Mutuelle.

Un partenaire solidaire et utile des entreprises

Pour ses entrepreneurs et entreprises clientes, Harmonie Mutuelle met en oeuvre un dispositif d’accompagnement exceptionnel avec le report du paiement des cotisations santé du deuxième trimestre pour les entreprises TPE et PME ou de l’ESS (soit environ 100 millions d’euros en santé) Montant du report estimé à 100 millions d’euros en santé et 45 millions d’euros en prévoyance). Les processus de précontentieux et contentieux sont temporairement levés et un fonds de soutien

doté d’une première tranche de 2 millions d’euros a été créé afin d’octroyer des aides exceptionnelles pour les entrepreneurs (TNS) et les petites entreprises (de moins de 19 salariés) en difficultés économiques.

A noter que pour les entreprises ayant souscrit un contrat prévoyance Mutex pour leurs salariés, Harmonie Mutuelle élargit les garanties et s’engage à couvrir les arrêts de travail dits « préventifs » des personnes souffrant d’une affection longue durée et les femmes enceintes (3e trimestre de la grossesse) mais aussi les arrêts de travail pour garde d’enfant. De plus, la base de calcul des prestations en cas de sinistre pendant une période de chômage partiel est maintenue à 100% pendant la crise sanitaire.

Harmonie Mutuelle déploie dès à présent son Plan de Solidarité face au Covid-19 sur l’ensemble des départements des régions Occitanie et Nouvelle Aquitaine. De nombreuses actions sont déjà mises en oeuvre grâce à la mobilisation de l’ensemble des collaborateurs et des élus.