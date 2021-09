Haute-Garonne. Le comité départemental de sortie de crise se met en place

En juin dernier, l’État a lancé un plan d’action gouvernemental afin d’améliorer la détection et l’accompagnement des entreprises en difficulté. Le préfet de la région Occitanie, préfet de la Haute-Garonne a présidé le 10 septembre le premier comité départemental de sortie de crise, traduction sur le terrain de cet engagement. Il a réuni notamment la région Occitanie, le tribunal de Commerce, les fédérations d’entreprises et les chambres consulaires (CCI et CMA). Ces organisations vont s’appuyer sur des dispositifs déjà en place comme la cellule de prévention du tribunal de commerce ou le fonds anti-faillite de la Région.

Les entreprises de plus de cinquante salariés, ou les entreprises industrielles de moins de cinquante salariés nécessitant une restructuration, seront prioritairement orientées vers le Commissaire aux restructurations et à la prévention des difficultés d’entreprises(CRP) de la Région. Les entreprises de plus de 400 salariés sont orientées vers le Comité interministériel de restructuration industrielle(CIRI).

Un numéro téléphonique (08-06-00-02-45) et un site internet ont été aussi mis en place pour orienter les chefs d’entreprises dans ces diverses aides. Les entreprises disposeront bientôt d’un livret d’accompagnement sur le site internet de la Préfecture.