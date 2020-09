Hautes-Pyrenées : affluence touristique cet été

Les chiffres ont été bons pour le tourisme dans les Hautes-Pyrénées en juillet et août 2020. On enregistre notamment 80 % de réservations en plus par rapport à l’été 2019 sur la plateforme Airbnb. Le taux d’occupation des appartements meublés, en juillet-août, a progressé de 30 %, avec un record à + 67 % sur la deuxième semaine d’août, par rapport à l’an passé. Les Gîtes de France ont eux connu une hausse de 10 % de leur chiffre d’affaires par rapport à l’été 2019, alors qu’au Pic du Midi, le chiffre d’affaires a progressé de 14 %.

Sur les réseaux sociaux, les Hautes-Pyrénées s’affichent comme la quatrième destination la plus performante. De quoi compenser en partie la baisse significative de fréquentation des thermes et du sanctuaire de Lourdes, fortement impactés par la crise sanitaire.