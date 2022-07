Hérault. Le Domaine de Verchant double sa capacité et vise l’étoile Michelin

« Notre première ambition : obtenir une étoile Michelin », affiche clairement Pierre Mestre, propriétaire du Domaine de Verchant (120 salariés) depuis 2002 et fondateur de New Orch (ex-Orchestra), en introduction d’un déjeuner presse, jeudi 30 juin. « Notre chef Mathieu Gourreau, du restaurant gastronomique Marcelle, a la capacité et l’envie d’être distingué et reconnu par ses pairs. » Ce projet est porté par Jean-Pascal Picollet, « pur produit de Relais & Châteaux et de la restauration », comme il se présente, à la tête du domaine depuis un mois après onze années passées à la direction de La Chèvre d’Or, Relais & Château 5 étoiles à Èze (Alpes-Maritimes).

Pierre Mestre et Jean-Pascal Picollet espèrent obtenir l’étoile dans deux ans, en même temps que la fin des travaux entamés depuis mai dans le domaine. Des travaux que prévoit le Domaine de Verchant pour doubler sa capacité d’accueil avec la création d’un nouveau bâtiment de style contemporain qui donnera sur le parc et les vignes. Situé à l’arrière du château, le bâtiment d’une surface totale de 1870 m2, conçu par l’architecte Pascal Mégias de Mégias-Vernhes Architecture, proposera vingt-cinq chambres supplémentaires de type suite avec loggia privative, qui s’ajouteront aux vingt-cinq chambres existantes. « Cinquante chambres, c’est la limite que l’on se donne pour garder notre âme de petite maison et garantir notre service de qualité », précise Pierre Mestre. Le restaurant gastronomique Marcelle sera déménagé, pour passer de trente-cinq à cinquante couverts.

Les travaux entameront une trêve durant l’été, et reprendront à la rentrée pour une livraison prévue en 2024. Sur trois niveaux, le bâtiment se voudra contemporain et « très épuré. Nous ne voulions pas faire du faux vieux », indique le propriétaire. L’investissement total de ce projet s’élève à 17 millions d’euros. « Avec l’explosion des prix, nous espérons tenir le budget », assure Pierre Mestre.

Ce projet d’extension mûrit depuis bientôt dix ans, contraint par la présence du parc du domaine classé par Pierre Mestre à son arrivée en 2002. Ce parc est à la fois « une chance et une contrainte ». Une chance puisqu’il permet de garder à distance les nouveaux immeubles de la Zac Eurêka à Castelnau-le-Lez, « qui se trouvent à 200 mètres au lieu de 2 mètres de notre domaine ». Une contrainte, puisqu’il a fallu modifier le PLU pour engager cette extension du domaine, modification votée à l’unanimité il y a cinq ans par la Métropole. « Un énorme travail avec la Drac [1] et le chef de la conservation des parcs nationaux de France a été engagé pour pérenniser le parc, planter des tilleuls, et protéger les espèces présentes. »

Vingt-deux siècles d’histoire

Si, aujourd’hui, le domaine fête ses vingt ans sous la famille Mestre, Pierre a insisté pour rappeler l’histoire de Verchant, longue de vingt-deux siècles. Avant d’être le premier Relais & Château 5 étoiles de la région, le domaine a accueilli une villa romaine, une métairie, une exploitation viticole et plusieurs illustres familles dont celles de Laurent de Sarnelly, Pierre Verchant, Jules Leenhardt et Pierre et Chantal Mestre. Une histoire fouillée par l’archéologue français du XXe siècle Henri Prades, originaire de Lattes, et ses équipes, approfondie par les Mestre et contée dans un ouvrage, Domaine de Verchant : un voyage dans le temps, écrit par Caroline Redon-Jauffret, journaliste spécialisée dans l’univers du vin, des parfums et des arômes.

Le développement de l’œnotourisme

« Le domaine enregistre un taux d’occupation de 92 % cet été », indique Séverine Lecoester, directrice commerciale et marketing, présente au domaine depuis dix ans. Et la direction compte bien faire profiter la clientèle de l’ADN du domaine : le vin. L’ambition du nouveau directeur Jean-Pascal Picollet : recentrer et remettre au goût du jour le vin, avec un important programme de revalorisation. À commencer par le Label Vignobles & Découvertes, label national créé par le Conseil supérieur de l’œnotourisme, que le domaine est en passe d’obtenir dans quelques mois. « Verchant représente 17 hectares de vignes, contre 10 en 2002 », indique fièrement Pierre Mestre, qui ajoute que le domaine doit développer son identité viticole. Chaque année, 700 hectolitres sont produits, dont la moitié mise en bouteille pour la vente sur le domaine, dans les restaurants et les cavistes de la région.

« Nous prévoyons d’aller encore plus loin avec la création d’un sentier de découverte, la mise à disposition de vélos électriques pour les balades dans le vignoble. C’est un gros travail de marketing expérientiel à étoffer pour fidéliser nos clients », développe Séverine Lecoester. Un potager de 600 m2, planté il y a quelques mois, devrait compléter l’offre du vignoble.

Autre actualité : « À partir de cette année, nous allons revinifier nous-mêmes et totalement notre vin », annonce Pierre Mestre.

Des recrutements difficiles



Le domaine de Verchant fait par ailleurs face à la pénurie de main-d’œuvre dans les métiers de l’hôtellerie et de la restauration. « Pour attirer le personnel, nous proposons désormais des logements à nos employés. Cela démontre bien la problématique du logement dans la région, et les problématiques de recrutements dans les métiers de l’hôtellerie/restauration », explique Pierre Mestre. « Nous avons dû fermer six mois certaines chambres, par manque de femmes de chambre », conclut-il. Le domaine emploie aujourd’hui 120 personnes, en restauration, hôtellerie, voituriers et jardinerie.

Sarah Nguyen Cao Khuong

Sur les photos : le projet d’extension du domaine de Verchant. Crédit : DR.