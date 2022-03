Hôtellerie-restauration. Le salon Smahrt satisfait de son retour en présentiel

La septième édition du Salon des métiers de l’alimentation et de l’hôtellerie-restauration (Smahrt), rendez-vous consacré de la restauration, de l’hôtellerie et de l’alimentation du Grand Sud-Ouest, s’est achevé sur un bon bilan pour son retour en présentiel après la période Covid. Il prenait place pour la première fois au Meett, le nouveau Parc des expositions de Toulouse, du 20 au 22 mars dernier. Malgré son raccourcissement (trois jours au lieu de quatre), « le nombre d’exposants (plus de 300 sur 17.000 mètres carrés) a été en forte croissance durant le salon, qui accueillait plus de 15 concours nationaux et régionaux et des dizaines de chefs et meilleurs ouvriers de France », selon les organisateurs Toulouse Événements (GL events).

« C’est un soulagement, car cette édition a montré que rien ne peut rivaliser avec un événement en présentiel. Si le digital maximise le retour sur investissement, le présentiel décuple le retour sur émotion. On nous parle de réalité augmentée, je préfère parler de relationnel augmenté, car le Smahrt a bien montré qu’on s’engage davantage quand on se rencontre », a déclaré, lyrique, Olivier Cahuzac, directeur des salons Toulouse Événements (GL events) dans un communiqué.