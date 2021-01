Hubside.Store se développe en Occitanie

Hubside.Store, spécialiste de la vente de produits high tech neufs et reconditionnés, poursuit son déploiement en France et annonce l’ouverture de deux nouvelles boutique en Occitanie : à la Galerie - Cap Costières à Nîmes et au Centre Commercial de Roques.

Hubside.Store propose aux clients une large gamme de produits neufs et reconditionnés : plus de cent références de smartphones et appareils multimédias. Les clients peuvent profiter des espaces de réparation et recyclage, et des services de l’enseigne : location de matériel multimédia et de mobilité urbaine (drones, trottinettes électriques, karts, consoles de jeux vidéo...), assurance multimédia, aide à la création de site internet, impressions de photos, service de Click & Collect, etc.

Hubside.Store prévoit de réaliser un volume d’affaires de 100 millions d’euros en 2021.