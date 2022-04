Huit diplômés de l’Esma au générique des Animaux Fantastiques

Les Animaux fantastiques : les secrets de Dumbledore a débarqué dans les cinémas mercredi 13 avril. L’École supérieure des métiers artistiques, implantée notamment à Montpellier et à Toulouse, se montre fière de compter huit anciens étudiants au générique de ce dernier opus consacré à l’univers d’Harry Potter.

La majorité des effets spéciaux ont été produits par Framestore. Le studio londonien embauche régulièrement des professionnels issus de l’école, comme Louise Chassain, qui les a rejoints depuis quatre ans. « Texture artist » diplômée à l’Esma Toulouse il y a huit ans, elle a travaillé plus de six mois sur le film ; « Avoir son nom au générique, cela fait quelque chose. C’est la première fois que j’étais sur un projet aussi important, de ceux qu’on porte dans son cœur et dans une carrière. Quand on voit le résultat sur grand écran, c’est une vraie fierté », explique t-elle.