Hydrogène vert : Genvia inaugure sa ligne pilote à Béziers

Un projet de poids en Occitanie dans l’hydrogène décarboné, ou "vert". Florence Lambert, PDG de Genvia, et Carole Delga, présidente de la Région Occitanie, ont inauguré ce 8 juin à Béziers la ligne pilote de fabrication d’électrolyseurs haute température de Genvia. Cette ligne pilote a pour but de permettre de fabriquer plusieurs centaines d’électrolyseurs à pleine capacité. Les électrolyseurs Genvia sont un empilement de deux types de couches, une conductrice et une isolante, avec une réaction d’électrolyse de la vapeur d’eau au cœur du système, sans jamais intégrer de matériaux rares dans sa conception. Une conception par ailleurs forte de plus de 60 brevets.

La technologie innovante de Genvia, mise au point par le CEA et Schlumberger, doit permettre de produire de l’hydrogène "vert", ou décarboné, c’est-à-dire sans recours aux énergies fossiles.

Projet d’envergure mondiale

« Cette inauguration est un acte concret de notre engagement commun, entre acteurs privés et publics, pour la souveraineté énergétique et la réindustrialisation de la France », déclare Carole Delga. « Nous nous construisons sur ce site de production à Béziers, nous sommes ancrés dans la stratégie nationale de l’hydrogène et nous aurons une production mondiale », projette Florence Lambert. En 2022, Genvia a fait partie des dix entreprises françaises retenues dans le cadre du dispositif PIIEC Hy2tech consacré aux technologies innovantes de production, de transport, de distribution et d’utilisation finale d’hydrogène décarboné. Le projet est soutenu par l’État à hauteur de 200 millions d’euros.

Les électrolyseurs haute température brevetés par Genvia ont l’avantage de consommer moins d’énergie et de produire davantage de molécules d’hydrogène. Autre atout, la technologie, qui emmène l’eau liquide à l’état d’eau vapeur. Cette technologie de puissance, produite à ce jour nulle part à grande échelle, est concurrencée en Europe par quatre autres groupes : Genvia s’inscrit donc dans une course de vitesse.

Une grande usine à l’horizon 2030

À partir de 2025, Genvia projette d’alimenter en électrolyseurs des hubs, qui produiront de l’hydrogène, principalement pour l’industrie et la mobilité. Une montée en puissance est prévue, avec la création, d’ici à 2030, dans la région de Béziers, d’une megafactory [1] d’électrolyseurs haute température, d’une capacité annuelle de 1 GW, puis 10 GW. La zone de Mazeran, à Béziers, est pressentie pour accueillir la gigafactory. La décision sera prise en fin d’année, tempère Florence Lambert.

Le plan hydrogène de la Région Occitanie (période 2019-2030), doté de 150 millions d’euros, doit générer un milliard d’euros d’investissement et la création de milliers d’emplois. Les avancées sont très concrètes. On peut citer notamment l’usine de production d’hydrogène vert Hyd’Occ à Port-la-Nouvelle, porté par Qair Premier Élément et accompagné par les agences régionales Ad’Occ et Arec, ainsi que par la Région. Ou encore les infrastructures d’hydrogène renouvelable pour la mobilité Hyport, projet porté par Engie et l’Arec Occitanie. Par ailleurs, la Région s’inscrit dans le projet européen Corridor H2, pour permettre aux poids lourds de s’approvisionner en hydrogène vert.

Une filière pourvoyeuse d’emplois

Genvia, c’est aussi des emplois nouveaux et d’avenir. À Béziers, soixante-dix emplois directs seront créés d’ici à 2025, et 250 autres d’ici à 2032. Sans compter les impacts positifs pour les sous-traitants locaux. Les besoins portent sur des métiers d’opérateurs, de techniciens et d’ingénieurs ainsi que de cadres. Pour anticiper les besoins en recrutement, le deuxième comité de coordination Eden (écosystème durable et énergies renouvelables) s’est déroulé le 24 mai au lycée professionnel Jean-Moulin de Béziers. Une offre de parcours complet de formation, de la seconde à Bac+5 dans l’industrie, se structure entre le lycée Jean-Moulin, l’IUT de Béziers et Polytech Montpellier.

Genvia est né d’une rencontre entre Carole Delga, Olivier Peyret, président de Schlumberger France, et le directeur du CEA Tech. La Région est ainsi actionnaire de Genvia, via l’Arec, à hauteur de 3,5 millions d’euros (et bientôt 5,5 millions, soit 6,5 % du capital de Genvia). Vicat et Vinci font partie du consortium.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Inauguration de la ligne pilote de Genvia à Béziers (34), le 8 juin. Crédit : Laurent Boutonnet / Région Occitanie.