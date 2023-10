IA. Future Intelligence revient à Toulouse pour une édition sur le spatial

Future Intelligence, événement sur l’intelligence artificielle (IA), revient à Toulouse pour une édition dédiée aux opportunités et aux défis inhérents à l’utilisation de l’IA dans le secteur du spatial.

Pendant une journée, Future Intelligence réunira l’ensemble de l’écosystème de l’IA : fournisseurs de solutions, agences gouvernementales, instituts de recherche, universités, etc. Au programme de la journée des conférences et des tables rondes de haut rang avec les acteurs qui font ou utilisent l’IA pour le spatial, tels que des grands groupes, des start-up, des opérateurs et donneurs d’ordres. Inscriptions en ligne.

Future Intelligence. Le mardi 7 novembre 2023, de 08h30 à 18 heures, à la Cité, 55 avenue Louis Breguet à Toulouse.