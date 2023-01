IMS Networks. Sacha Hilic, nouveau directeur général en charge de l’organisation et de la performance

La société spécialisée dans le déploiement et la sécurité d’infrastructures télécoms critiques IMS Networks annonce la nomination de Sacha Hilic comme directeur général en charge de l’organisation et de la performance

Âgé de 51 ans, après son doctorat et une expérience aux États-Unis au sein du Oak Ridge National Laboratory, l’équivalent américain du CEA, le Commissariat à l’énergie atomique, il intègre le secteur privé comme consultant, mais aussi gestionnaire d’affaires et de services notamment chez Unilog Management, spécialisé dans les services et conseils en informatiques. Il rejoint en 2007 les Laboratoires Pierre Fabre où il a occupé divers postes, dont sa dernière fonction de chef de opérations et des services IT [1].

Créé à Castres (Tarn) en 1997, IMS Networks opère essentiellement ses services sur le territoire national français avec des agences à Toulouse, Bordeaux, Paris, Lyon et Sophia-Antipolis, mais accompagne également des clients dans plus de cinquante pays. Elle compte plus de 350 clients en France, dont Thales Alenia Space, BPCE, Airbus, Banque de France, etc.