IUCT Oncopole : un nouveau traitement contre le cancer testé

L’immunothérapie individualisée de Transgène a été administrée pour la première fois à un patient atteint d’un cancer de la tête et du cou à l’IUCT Oncopole de Toulouse. Le professeur Jean-Pierre Delord, directeur général de l’Institut Claudius Regaud et administrateur à l’IUCT Oncopole, conduit l’essai incluant des patients atteints de cancer de la tête et du cou.

Ce nouveau traitement novateur est entièrement personnalisé pour chaque patient. Il associe les dernières avancées en matière de vaccins thérapeutiques et la technologie de pointe de l’intelligence artificielle.