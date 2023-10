La dix-huitième édition du salon Siane Industries se déroulera du 17 au 19 octobre au Meett, le parc des expostions de Toulouse. Le salon, qui occupera un hall de plus cette année, devrait accueillir, selon ses organisateurs, près de 700 exposants et 14.000 visiteurs.

Il devrait rassembler comme chaque année l’ensemble des acteurs de l’industrie (sous-traitance, production mécanique, machine-outils, plasturgie, énergie, etc.) avec des espaces dédiés aux entreprises mais aussi aux grands partenaires institutionnels (CCI, collectivités et pôles de compétitivité). Plus d’informations et inscriptions en ligne.

