À Toulouse, Serviciz et Siane vont refaire salon (comme avant)

Premier à apparaître dans l’agenda économique occitan, le salon Serviciz aura lieu le jeudi 6 octobre au Pavillon du Stade Toulousain, dans la Ville rose donc. Ce sera la huitième édition de cet événement qui veut « mettre en avant l’excellence des services aux entreprises et aux collectivités en Occitanie » [1], résume Alain Rabary, PDG de Val Software et élu de la CCI Haute-Garonne. « Nous avons 150 exposants cette année. Soit une augmentation de 25 % par rapport à l’année dernière et de 50 % par rapport à la première édition. Nous avons eu 1300 visiteurs en 2021. On devrait dépasser les 1500 en 2022 », détaille Aurélie Courouleau, directrice générale de Dépêche Events, le co-organisateur de l’événement avec la CCI.

Les syndicats patronaux CPME 31 et Medef 31 en sont les principaux partenaires, avec notamment l’agence de développement économique d’Occitanie Ad’Occ. Divers sujets de préoccupation des entreprises seront abordés lors de tables rondes (crise énergétique, transition numérique, tensions de recrutement, place de la RSE, etc.). Parmi les nombreuses rencontres, le Stade Toulousain, qui accueille l’événement, et le TFC viendront donner leur conseils « pour mieux se relever après des difficultés » et « fédérer une équipe autour d’un objectif ».

Le Siane espère « dépasser les 13.000 visiteurs »

Le Salon Siane, dédié aux industries (métallurgie, bois, agroalimentaire, etc.), se déroulera quant à lui du 18 au 20 octobre au parc des expositions du Meett, près de Toulouse, pour sa dix-septième édition. Selon Didier Katzenmayer, président de la commission Industrie à la CCI Toulouse Haute-Garonne et directeur aux affaires industrielles d’Airbus Opérations, les échanges tourneront autour de diverses questions, parmi lesquelles : « Comment recruter à l’heure de la grande démission ? » et « De quelle manière attirer la jeunesses vers les métiers de l’Industrie ? »

Alors que 500 exposants sont attendus, les organisateurs espèrent « dépasser les 13.000 visiteurs ». Parmi les multiples éléments à découvrir durant ces trois journées, on peut noter « un espace sur l’industrie du futur de 700 mètres carrés » (robotique, objets connectés, etc.), « un long plateau TV dédié à l’hydrogène » ou encore « une activité pédagogique de l’Union des industries et métiers de la métallurgie (UIMM) pour faire comprendre aux plus jeunes le fonctionnement et l’intérêt des différentes industries ».

Michel Haddad, dirigeant de Mecamesures Technologies, sous-traitant toulousain pour la défense et l’aérospatial, n’a pas manqué une édition du Siane. « Avant, il fallait aller à Paris pour faire de tels salons », confie le chef d’entreprise. Cette année, il aimerait que « le manque de trésorerie dans l’Industrie ainsi que les difficultés à rembourser les PGE ne soient pas passés sous silence ». Didier Katzenmayer affirme que ces sujets « seront abordés lors de plusieurs discussions ». L’élu consulaire souhaiterait par ailleurs que l’événement soit plus ouvert à l’international en 2023 : « Je sais que cela fait débat. Certains ont peur que l’on mette en avant des concurrents potentiels. Mais je pense qu’il faut le prendre de manière offensive et pas défensive. Pourquoi nous ne trouverions pas, ainsi, de nouveaux marchés à l’étranger », souligne, confiant le directeur aux Affaires industrielles d’Airbus.

Matthias Hardoy

Sur la photo : L’équipe d’organisation du Siane// L’equipe d’organisation de Serviciz accompagnée d’Emmanuelle Kalfon, d’Aparté Théâtre, et Samuel Dassa de WeMet. Crédit : M.H.