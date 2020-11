Dans l’Hérault, Biotope veut accélérer sur l’ingénierie écologique

Biotope, leader européen de l’ingénierie écologique, se dirige vers une année 2020 record, avec un chiffre d’affaires d’environ 25 millions d’euros dont 15 % à l’export, indique Frédéric Melki, son président. En 2021, le bureau d’études repart pour un tour avec pour client la Grande Boucle cycliste. Critiqué par des élus écologistes pour sa dimension de « pollueur », le Tour de France renforcera en effet son partenariat avec Biotope. Depuis dix ans, Biotope effectue pour ASO (société organisatrice) des études d’incidence, à chaque traversée d’un site naturel sensible.

À partir de l’édition 2021, « nous comptons aller plus loin, sur le traitement des déchets notamment », déclare Frédéric Melki. Depuis déjà plusieurs années, les équipes de Biotope installent des barrières temporaires, avec des panneaux explicatifs, pour éviter les piétinements de la foule. « C’est en effet dans les cols de montagnes, où les écosystèmes sont les plus fragiles, qu’il y a le plus de spectateurs », souligne l’écologue. Une bonne occasion de sensibiliser un grand nombre de personnes.

Nouveau siège social à Sète en 2022

La PME, qui emploie 240 salariés à Mèze (experts botanistes, faunistes et environnementalistes), va transférer son siège social à Sète, dans la Zac Entrée Est. « Nous venons d’acquérir un terrain de 4000 m2 », explique Frédéric Melki. La livraison du niveau bâtiment prévue pour 2022. Biotope va par ailleurs mandater un consultant pour identifier des entreprises à racheter en 2022.

L’objectif est de renforcer l’activité dans l’ingénierie environnementale plus généraliste. Les cibles seront spécialisées dans l’acoustique, le paysage, l’hydraulique ou encore la pollution. Autre projet, la création d’une école de formation professionnelle pour ses propres salariés et des clients tiers. Enfin, Biotope crée une branche conseil, « pour aider les clients, publics ou privés, à développer une stratégie biodiversité en amont ». Créé en 1993, Biotope compte aussi une maison d’éditions avec 210 ouvrages naturalistes déjà été édités, et travaille pour le compte d’entreprises, de collectivités, de l’État ou d’ONG.

Hubert Vialatte

Sur la photo : Biotope installe des barrières temporaires pendant le Tour de France, avec des panneaux explicatifs, pour éviter les piétinements de la foule. En bas : Frédéric Melki, président de Biotope. Crédits : DR.