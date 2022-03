Innovation. Phytogers concentre le bio dans ses solutions lavantes pour la maison

Entretenir sa maison en 100 % bio. C’est la proposition de la biotech gersoise Phytogers, fabricant de solutions lavantes biologiques issues de la transformation agricole. Avec sa nouvelle gamme de produits ultra-concentrés bio éco-certifiés, le laboratoire, basé dans le petit village de Gavarret-sur-Aulouste, innove sur ce marché des nettoyants ménagers. Un secteur qui est encore majoritairement aux mains d’industriels étrangers et dominé par la chimie de synthèse.

« Nous avons investi en 2021 près de 10 % de notre chiffre d’affaires de 1,4 million d’euros dans la R&D. À partir de plantes aromatiques ou de fruits tels que le thym, la menthe, l’eucalyptus, la lavande ou les agrumes, nous avons créé trois solutions ultra-concentrées différentes, à diluer dans de l’eau pour son usage. Ce développement représente trois années de travail », souligne Jean-Christophe de Salins, directeur et unique propriétaire de Phytogers. Entre la récolte de la plante, les distillations, les macérations puis les formulations et décantations, une période de huit à douze mois peut s’écouler avant le conditionnement des solutions lavantes. Outre ce procédé industriel novateur, Phytogers innove aussi dans la distribution de ses produits ultra-concentrés.

Les pharmacies, premières clientes

« Avec notre gamme dédiée baptisée NetObio, nous ciblons dans un premier temps les pharmacies, qui y voient une opportunité de diversification sur ce marché des produits d’entretien où elles étaient peu présentes jusque-là. Nos solutions ont toute leur place dans les officines dans la mesure où elles garantissent un environnement propre et participent aussi au bien-être des habitants, car elles libèrent des composés organiques volatiles aromatiques naturels », détaille Jean-Christophe de Salins.

Trois groupements pharmaceutiques, dont le réseau Pharmonaturel, viennent de signer avec Phytogers. Ils représentent un total de 800 pharmacies en France. En parallèle, la biotech vise aussi les réseaux de magasins bio tels Naturalia ou Biocoop, avec une gamme bâtie sur le même principe d’ultra-concentration et qui leur sera dédiée. Enfin, trois grandes enseignes nationales de hard-discount ont manifesté leur intérêt pour une fabrication sous marque distributeur. L’entreprise prévoit un doublement de son chiffre d’affaires en 2022 à 3 millions d’euros et de ses effectifs, de douze salariés à ce jour.

Un positionnement 100 % durable

Créé en 2010 par Jean-Christophe de Salins, ancien financier spécialisé dans le matériel de transport, Phytogers commercialisait initialement des produits d’aromathérapie ou des compléments alimentaires. Ces références sont distribuées dans des boutiques diététiques ou les enseignes Truffaut et Nature & Découvertes. L’entreprise s’est lancée dans la fabrication de solutions lavantes après le rachat en 2014 du petit laboratoire Nature et Plantes, de Gavarret-sur-Aulouste. Cette gamme de droguerie bio à base de végétaux et de concentrés représente aujourd’hui 65 % de son activité. « Nos produits, par leur concentration, sont économiques. Ils permettent pour un prix modique de nettoyer des surfaces allant jusqu’à 3500 m2 », affirme le dirigeant, reconverti en entrepreneur à 48 ans.

Les plantes sont achetées à des agriculteurs bio, situés pour 20 % en France, Provence ou Auvergne, et pour 80 % à l’étranger, notamment au Maroc, dans le cas d’approvisionnement d’espèces spécifiques telles l’eucalyptus. « Nous faisons vivre des agriculteurs en leur offrant des débouchés. Nous nous attachons aussi à une haute qualité environnementale. Tous nos ingrédients sont ainsi 100 % biodégradables, à l’exception des bouchons de nos flacons », fait valoir le dirigeant. Pour financer son développement, Phytogers étudie une levée de fonds d’un million d’euros en 2022. « Notre outil industriel automatisé permet aujourd’hui d’au moins doubler notre production. Mais, en 2024 ou 2025, je devrai prendre une décision quant à un nouvel investissement ou des agrandissements », prévoit Jean-Christophe de Salins.

