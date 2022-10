Intelligence artificielle. Picsellia lève 2 millions d’euros pour prendre un coup d’avance

Se tailler la part du lion sur un marché à fort potentiel… quand il est encore temps. Alors que seulement deux concurrents, l’un au Royaume-Uni et l’autre aux États-Unis, sont aussi sur les starting-blocks, Picsellia vient de lever 2 millions d’euros pour se lancer à l’international et doubler la taille de ses équipes. La start-up toulousaine, fondée en avril 2020 par deux jeunes ingénieurs Enseeiht de 26 ans, Thibaut Lucas et Pierre-Nicolas Triffeau, commercialise par abonnement une plateforme logicielle qui facilite le traitement d’images par intelligence artificielle (IA).

Le tour de table, mené par Axelio Capital, qui y participe pour les deux tiers, réunit aussi Acequia Capital et plusieurs business angels, dont Ludovic Le Moan (ancien PDG de Sigfox), Éric Mahé, entrepreneur de la tech, ou Mehdi Ghissassi, CPO de DeepMind, le laboratoire d’IA de Google.

Start-up pionnière

« Nous sommes les seuls à fournir cette technologie, qui a nécessité deux ans et demi de recherche et développement », décrit Thibaut Lucas. Picsellia n’est pas une entreprise de traitement d’image. Sa solution innovante de machine learning est un outil de travail qui accélère le déploiement de projets s’appuyant sur l’IA pour interpréter des visuels. Les secteurs de l’imagerie médicale, par drones ou par video-surveillance, sont de plus en plus consommateurs d’IA dans leur analyse d’images. Les clients de Picsellia comprennent à la fois des start-up fournisseurs d’intelligence artificielle et des PME ou ETI industrielles qui cherchent à optimiser l’inspection de leur production.

Devenir l’un des leaders de MLOps

La levée de fonds va permettre d’accélérer le déploiement à l’international, Europe en tête, avec l’Allemagne, les Pays-Bas, le Royaume-Uni ou la Norvège en ligne de mire. « Notre ambition est de devenir un leader mondial de MLOps (Machine learning operations) en matière de vision automatisée par ordinateur », affirme Thibaut Lucas. L’équipe de Picsellia, de onze salariés à ce jour, est constituée d’ingénieurs. « Pour aller à la conquête de nouveaux marchés, nous allons devoir embaucher des profils de commerciaux et encore quelques data scientists », indique Thibaut Lucas. Au total, l’effectif devrait plus que doubler d’ici à une année pour atteindre vingt-six collaborateurs. Picsellia vise un chiffre d’affaires en 2023 de 500.000 à 1 million d’euros.

Isabelle Meijers

Sur la photo : Alors étudiant, Thibaut Lucas, cofondateur de Picsellia, développait des applications à base d’intelligence artificielle. L’idée a alors germé de concevoir un outil pour simplifier le travail des opérateurs, au côté de Pierre-Nicolas Triffeau. Crédit : Rémy Gabalda-ToulÉco.