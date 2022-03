Internet des objets. Sept nouveaux projets à l’IoT Valley

L’IoT Valley, l’écosystème de Labège consacré à l’internet des objets, annonce l’arrivée de sept nouveaux projets entrepreneuriaux : InVisu, SmartConnect IoT, DoorInsider, Cezigue, MyFoodCourt, Owley et Flowstop. L’association regroupe désormais quarante start-up et vingt partenaires industriels.

InVisu propose aux piscinistes de surveiller à distance et en temps réel leurs piscines en veillant sur l’état chimique de l’eau. SmartConnect IoT est une solution logicielle qui permet d’agréger et de communiquer les données d’objets connectés disparates à n’importe quelle plateforme d’analyse. DoorInsider commercialise, auprès des agences immobilières, une solution globale pour leurs besoins de marketing visuel (photos, visite virtuelle guidée, plans, etc.). Cezigue développe une plateforme d’édition compatible avec n’importe quel véhicule connecté. MyFoodCourt propose une offre de restauration autonome et accessible en permanence au moyen de frigos connectés et d’un réseau de restaurants. Owley fournit une solution sécurisée qui permet de retrouver des biens en cas de perte ou de vol. Enfin, Flowstop est un service de protection contre les inondations qui sécurise les bâtiments et les habitations.