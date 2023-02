Isabelle Moreau, quand les formalités riment avec humanité

« Les formalités, c’est comme une pièce de théâtre », s’émerveille encore Isabelle Moreau, après presque quatre décennies de pratique. « Pour ne rien oublier, il faut créer ses personnages, se les approprier, comprendre leur cheminement », explique-t-elle. Acte 1 : le procès-verbal. Une tâche qui nécessite de « rentrer dans l’univers de la société » pour en comprendre les enjeux, car « derrière chaque formalité, il y a une aventure d’entreprise », ajoute la pétillante juriste. De la simple immatriculation à la fusion ou la dissolution, en passant par les changements de gérant ou les augmentations de capital, son champ d’action est large.

« J’adore les formulaires, c’est mon jeu de cartes ! », s’amuse cette surprenante experte, qui n’a pas oublié d’être minutieuse, qualité indispensable dans un métier où « chaque petite case à une incidence ». Sa passion lui vient de loin. En 1985, elle fait ses premières armes dans un cabinet d’avocats avant d’apprendre toutes les ficelles du métier au sein d’un grand groupe avec 80 entités juridiques en gestion directe. De 2003 à 2017, elle officie dans un cabinet gersois puis crée sa propre structure, Assistim, en juin 2018. Elle propose ses services d’assistance juridique externalisée auprès des professions du chiffre et du droit, avocats, notaires et experts-comptables, parfois directement aux entreprises. Dans son rôle d’intermédiaire avec le greffe, une règle d’or : « Je ne donne aucun conseil, par déontologie et respect pour les professionnels : je ne suis pas avocate », souligne-t-elle.

Guichet unique : « Pourquoi ont-ils fait ça ? »

À l’instar de la plupart de ses confrères, le guichet unique laisse Isabelle perplexe. Avec Infogreffe, elle obtenait souvent un K-Bis, voire un Siren, en moins de 48 heures. Désormais, plusieurs semaines sont nécessaires et le délai n’est pas le seul problème : « Dernièrement, j’ai fait une formalité toute simple, un transfert de siège social. À cause des bugs, j’y ai passé des heures et le pire, c’est que ma cliente a été prélevée trois fois… alors que le greffe n’avait toujours pas reçu le dossier après dix jours », regrette-t-elle.

Ce n’est que le début. « Je n’ose même pas imaginer les conséquences sur les formalités plus lourdes sachant que certaines, comme les démembrements, étaient déjà des casse-têtes », soupire la formaliste, qui regrette aussi la complexification des questions. « Non seulement certaines formulations sont incompréhensibles mais, en plus, on nous demande des informations impossibles. » Un comble, alors que le changement était annoncé dans un « souci de simplification » de la part du gouvernement. Seul point positif, « le guichet unique promet un bel avenir aux formalistes ! », s’enthousiasme la spécialiste.

Épilogue

Le métier a effectivement le vent en poupe. Isabelle constate que le nombre d’assistants juridiques indépendants progresse. Et met en garde contre les sociétés qui fleurissent sur internet. « Beaucoup de structures récentes proposent de réaliser vos formalités à des prix cassés », explique-t-elle. Mais « attention aux offres trop alléchantes : rien ne remplacera un humain qui prend en compte vos besoins ».

Pour elle, le scenario touche à la fin. « Je freine, j’ai presque l’âge de la retraite et bien trop de demandes », détaille Isabelle. Elle continue d’exercer pour ses clients fidèles mais se projette désormais dans de nouvelles aventures plus littéraires. « L’écriture a toujours fait partie de ma vie, je veux lui donner plus de place », explique celle qui va désormais dédier son amour des lettres à raconter des tranches de vie, pour des personnes ou même des entreprises. Rideau.

Marie-Dominique Lacour

Photo : Isabelle Moreau