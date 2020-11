Just Eat soutient le Secours Populaire Haute-Garonne

Dans le contexte actuel de crise sanitaire aux fortes conséquences économiques et sociales, l’entreprise de livraison de plats cuisinés Just Eat a souhaité se rapprocher du Secours Populaire Haute-Garonne afin de mener une opération solidaire pour les fêtes de fin d’année.

Une collecte de fonds, menée par Just Eat, aidera ainsi à financer 700 paniers gourmands distribués à des familles, des étudiants, des personnes âgées et isolées touchées par la précarité. Pour les familles sans domicile fixe, 200 plats festifs à réchauffer seront concoctés par le chef toulousain Simon Carlier et ajoutés au panier gourmand.

Dès le 21 novembre, pour chaque euro versé par les utilisateurs de Just Eat sur une cagnotte dédiée, Just Eat abonde d’un euro. Les paniers gourmands seront distribués les 21, 22 et 23 décembre.