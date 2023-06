L’A321XLR est la vedette d’Airbus au Bourget

Au show aérien du Bourget, le géant européen de l’aéronautique a choisi de mettre à l’honneur son A321XLR [1], dernier-né de la lignée A320. Chaque jour, en début d’après-midi, l’avion d’Airbus s’élance pour quelques minutes dans les airs. "Can’t wait to get you on board" [2], peut-on lire en lettres noires sur le fuselage. Annoncé il y a quatre ans, cet aéronef fait déjà rêver, puisque Airbus a déjà enregistré 560 commandes de la part de vingt-cinq clients. Et il n’est toujours pas commercialisé. "L’A321 XLR est un vrai succès", se félicite Alain Fauré, le président d’Airbus Operations SAS, devant un parterre d’élus de Toulouse et de la région venus visiter toutes les gammes d’avions commerciaux et militaires exposés sur le stand d’Airbus, près de Paris.

Ce monocouloir nouvelle génération, d’une capacité de 244 places, peut effectuer des vols de onze heures et parcourir jusqu’à 8700 kilomètres grâce à l’ajout d’un réservoir supplémentaire. Son coût d’exploitation sera divisé par deux. Comment ? En brûlant 30 % de carburant en moins par siège, donc en émettant 30 % de CO2 de moins qu’un avion de génération plus ancienne tel que le Boeing 757. Mais pas seulement. Cet avion, à mi-chemin entre le moyen et le long-courrier, a vocation à connecter des grandes plateformes aéroportuaires à des villes secondaires ou des villes secondaires entre elles, comme New York-Bordeaux ou Boston-Toulouse. Ce qui signifie que les compagnies aériennes n’ont pas besoin de mobiliser un long-courrier.

Deux lignes d’assemblage à Toulouse

Pour la fabrication de cet appareil, l’avionneur va s’appuyer sur dix lignes d’assemblages de la famille A320, dont quatre sont implantées en Allemagne, deux aux États-Unis et deux en Chine. Toulouse en compte également deux, situées dans l’usine Lagardère, à Blagnac. "Nous avons de grosses ambitions en termes de production, jusqu’à 75 avions par mois, que nous allons répartir sur les différentes lignes d’assemblage", explique Alain Fauré. "Entre 60 et 70 % de la flotte seront produits à Toulouse d’ici cinq à six ans", certifie le président, qui admet des difficultés en raison de l’approvisionnement et des matières premières qui pèsent sur la chaîne de fournisseurs. "Nous accompagnons la sous-traitance avec des plans d’actions", assure Alain Fauré, sans toutefois donner de précisions.

La campagne d’essais en vol de l’A321XLR se poursuit, avec en ligne de mire les premières livraisons, à partir du deuxième trimestre 2024. En plus de ces atouts, l’A321XLR vole dans un ciel dégagé de toute concurrence. Boeing a en effet arrêté la production du 757 en 2004 et ne lui a pas donné de successeur. Le géant américain a abandonné son projet d’avion dit « milieu de marché »qui aurait été le concurrent direct de l’A321XLR, préférant se concentrer sur ses programmes en cours.

De notre envoyée spéciale au Bourget Audrey Sommazi

Sur la photo : Un A321 XLR lors d’une démonstration en vol au Bourget. Crédit : SIAE 2023 Gilles Rolle.