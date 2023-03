L’Ariège obtient vingt récompenses au dernier concours général agricole

L’Ariège a brillé au salon international de l’Agriculture 2023. Le département a en effet obtenu vingt récompenses au concours général agricole. L’éleveur Patrick Respaud (Le Mas-d’Azil) obtient le second et le cinquième rang pour ses bœufs Gras Label Rouge. La Maison Jougla (Saint-Lizier) remporte, avec ses confitures, onze médailles. Le Miel Lulu (Cazaux) gagne une médaille d’or pour son miel de tilleul. Une médaille d’or également pour les charcuteries de Commenges et Fils (Pamiers). La charcuterie André Cazaux (Saint-Lizier) gagne quant à elle une médaille d’argent.

Enfin, les fromages ne sont pas en reste : la fromagerie Jean Faup (Caumont) obtient deux médailles de bronze, la fromagerie de la Sestière (Montégut-Plantaurel) une médaille d’argent, tout comme la fromagerie de La Core Cazalas (Bethmale).