L’État promet 1 milliard d’euros pour le secteur hospitalier en Occitanie

Le 9 mars, Jean Castex, Premier ministre, et Olivier Véran, ministre des Solidarités et de la santé, ont présenté et détaillé le plan d’investissement de 19 milliards d’euros « pour l’amélioration et la modernisation du système de soin » à la suite du Ségur de la santé de l’été 2020. En Occitanie, plus d’un milliard d’euros devrait être dédié à la relance de l’investissement hospitalier annonce, dans un communiqué, l’Agence régionale de santé d’Occitanie (ARS).

427 millions d’euros devraient servir à l’assainissement financier des établissements les plus endettés de la région et 678 millions d’euros permettre de relancer les investissements en santé et moderniser les établissements. La région Occitanie bénéficiera également d’un soutien lié aux dépenses du quotidien des établissements de santé : 131 millions d’euros seraient ainsi consacrés sur trois ans à l’achat ou au remplacement de matériel et à la réalisation des travaux afin d’améliorer les conditions de travail.