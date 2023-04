L’Insee Occitanie réalise une enquête sur l’attractivité et les difficultés de la région

L’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) Occitanie a réalisé une enquête sur l’attractivité mais aussi les difficultés de la région, qui comptabilisait 6,1 millions d’habitants au 1er janvier. L’institut évalue que « si les tendances démographiques se poursuivent, l’Occitanie comptera 6,5 millions d’habitants en 2040 ».

Si elle est attractive, la région est confrontée à des difficultés économiques importantes. Le taux de chômage était de 9,3% en 2021, « soit la deuxième région où le chômage est le plus élevé », avec des département aux taux de chômage record (Pyrénées-Orientales à 12,3 %, Hérault à 10,9 % et Gard à 10,6 %). 16,8% des habitants d’Occitanie vivaient sous le seuil de pauvreté en 2020, faisant de l’Occitanie « la quatrième région la plus pauvre de France ». L’enquête s’empare d’autres sujets actuels majeurs (vieillissement de la population, mode de transports en adéquation avec le réchauffement climatique, etc.).