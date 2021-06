Le 7 juin, l’Isae-Supaero organise une formation sous forme de Mooc ouverte à tous. Pendant quatre semaines, les participants de ce Mooc suivront des cours autour de la question : “Comment vole un avion ?”. Ils apprendront la mécanique du vol et l’aérodynamique à travers des animations, des simulateurs de vol et en situation réelle avec un avion léger : le TB20.

Cette formation sera supervisée par Eric Poquillon, professeur de dynamique du vol expérimental, et Allan Bonnet, ancien ingénieur à Supaero. Il sera possible de suivre ce cursus gratuitement avec à la fin une attestation de suivi avec succès.

Cependant, pour celles et ceux qui veulent repartir avec une certification, il faudra débourser 70 euros.

Inscription : https://www.fun-mooc.fr/fr/cours/mooc-avion-comment-vole-un-avion/

C.B