L’Occitanie, 3e région en termes d’emplois dans le numérique

La Grande École du Numérique (GEN) a dévoilé, en janvier 2023, son dernier rapport GEN_SCAN.. Il livre les besoins en compétences et l’offre de formation au numérique en France, dans le but de permettre aux formateurs de mieux répondre aux besoins des entreprises.

Avec 7461 offres d’emploi publiés, l’Occitanie arrive en 3e position des régions en termes d’emplois disponibles dans le secteur du numérique. Par ailleurs, elle comptabilise 7 % des offres d’emploi et 10 % des formations numériques du territoire national.

Créée par le gouvernement français, la Grand École du Numérique est un groupement d’intérêt public qui a pour but d’apporter une réponse aux besoins en compétences dans les métiers du numérique et à favoriser la formation et l’insertion sociale et professionnelle des personnes éloignées de l’emploi.