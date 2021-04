L’Occitanie a perdu 21.000 emplois dans le secteur privé en 2020

L’Occitanie a été fortement touchée par les différentes périodes de confinement d’un an de crise sanitaire. L’Urssaf dévoile, grâce aux cotisations recueillies l’an passé, un panorama de l’économie régionale.

Sur douze mois, les effectifs salariés ont reculé de 1,5% dans la région, soit 21.000 postes détruits.

L’hébergement-restauration est le secteur le plus touché. Sur 2020, la baisse des effectifs est de 10,6%, soit une perte de 10.000 postes, dont près de 7000 dans la seule branche de la restauration. Le secteur concentre ainsi la moitié des pertes d’emploi régionales. Sur un an, l’emploi industriel recule lui de 1,7%. Le secteur a détruit 1320 postes sur les trois derniers mois et 3620 postes en 2020.

Certains secteurs recrutent néanmoins malgré la crise. La construction a créé plus de 2650 postes sur l’année 2020 (hausse de 2,2% sur un an). Le commerce a terminé lui aussi en hausse avec 740 postes créés au total en un an (+0,3%). Enfin, l’emploi dans la santé et l’action sociale augmente assez fortement en 2020 (1,4% sur un an).