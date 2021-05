L’Occitanie en force au salon Viva Technologies

Une importante délégation de start-ups de la région Occitanie va participer à l’édition 2021 du salon VivaTech dédié aux jeunes pousses et aux technologies. L’événement a démarré en numérique le 20 mai et aura lieu en présentiel à Paris, du 16 au 19 juin à la Porte de Versailles. L’Occitanie exposera sur un pavillon de 150 m² ses innovations regroupées en quatre secteurs : Santé, Green Tech, Industries culturelles et créatives, Cybersécurité et quantique.

L’agence régionale de développement économique Ad’Occ déploiera un large programme d’animations (conférences, interviews live, tables rondes et pitches des start-ups régionales, etc.) avec plusieurs partenaires à ses côtés : l’hébergeur de données médicales MiPih pour la thématique Santé et l’entreprise informatique IBM pour le Quantique. La Région Occitanie collabore aussi avec MyGlobalVillage, alliance regroupant des acteurs économiques francophones du monde entier. Sur cet événement, MyGlobalVillage réalisera des focus sur l’IA, la Tech4Good, la mobilité, la Blockchain, la Santé et la BlueTech.